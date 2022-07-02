曾志偉憶回歸後首填中國國籍感動落淚 香港人要對祖國感恩 (13:05)

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉，早前接受內地《環球時報》訪問，講述他對香港回歸25年的感受。他回憶1997年7月1日香港主權回歸那天正在看電視直播︰「我們從小聽英國國歌，當真正聽到我們自己的國歌，升自己的國旗的時候，是非常感動的。」

志偉稱從前去外國，入境時填寫國籍時遇上不少問題。他說︰「以前我們去國外，要填國籍，一般都填『香港』，但如果『香港』後面不加上『英國』，人家會說香港是國籍嗎？填了，英國人又會問『你真是英國人嗎？』那種感覺很不好受。回歸後，我第一次出國，填表的時候終於能寫下『中國』這兩個字，當時眼淚就下來了。」

志偉希望明年製作一個關於「回家」的節目，安排藝人回「老家」拍攝。他直言跟自己的根聯繫上，是他一直最想做的事。志偉揚言︰「我們很多東西都是國家給的，現在的香港市民應該非常感恩我們的國家。我還記得小時候『制水』時，每4天就要提着桶下去排隊提水。就用這點水吃飯洗菜，洗完菜再洗臉，可能再洗腳最後拿去澆花，直到國家大量輸入東江水後，水才能放開供應。我現在總對小孩子講，水龍頭不用的時候一定要關。所以我們說香港要有感恩的心，回歸後，國家開放自由行對我們幫助也是很大的，這都是國家給我們的。」

他認為香港年輕人不了解內地，沒有深入內地生活，以為香港才是最先進。他揚言︰「當他們去過內地後就會知道。我的孩子現在如果還小的話，我就會送他們回內地唸書，我現在常常勸朋友把孩子送回去唸書，因為我覺得唸書除了學校好不好以外，學習氣氛也很重要。」

（即時娛樂）