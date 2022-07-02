74歲婆婆買唔到MIRROR演唱會飛喊足幾日 網民心痛倡設關愛座 (14:32)

MIRROR的紅館演唱會即使已加場及增設MIRO特別場，仍然是一票難求。（MIRROR Ig圖片）

人氣男團MIRROR月尾舉行12場紅館演唱會，由10場加至12場仍一票難求，售票安排亦令不少鏡粉（歌迷暱稱）不滿，MIRROR所屬的MakerVille事後曾作出補救。

港台音樂節目《騷動音樂》主持之一的DJ彬臣，日前（6月30日）在節目中分享了一位74歲婆婆買不到MIRROR演唱會飛的故事。他透露有天母親問他可有方法買MIRROR演唱會門票，說是幫公司清潔嬸嬸購買。彬臣說︰「這位嬸嬸74歲，未退休。老人家要接觸科技產品真的不簡單，尤其網上買飛，不似我們有攻略。她事前已經知道所有步驟、準備好所有資料，第二天未夠鐘已經上網按F5。」

彬臣表示這位婆婆為能成功購票，還付了440元會費加入MIRROR官方歌迷會，惟最後「足足上咗兩日網，最終都撳唔到，仲喊咗幾日」。彬臣坦言愛莫能助︰「深信她除了自己看之外，背後可能想和孫仔、仔女，一家人開開心心去看。這個故事令我印象非常深刻，她如何學買飛，聽到她哭了幾天，我個心『乸乸哋』。」

有網民得知事件後在討論區留言，認為演唱會也應該設立關愛座。有網民就指主辦方要預留門票給尊貴客戶，冇預普通人會買到飛。

（即時娛樂）