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傳MIRROR唱第四十屆金像獎電影主題曲《金人》 (17:07)

文章日期：2022年07月02日

「第四十屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於7月17日舉行，網傳今屆頒獎典禮主題曲《金人》，由Gareth. T（湯令山）作曲﹑梁栢堅及Benny Han填詞，主唱是人氣男團MIRROR。

（即時娛樂）

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