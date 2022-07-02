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傳MIRROR唱第四十屆金像獎電影主題曲《金人》 (17:07)
文章日期：2022年07月02日
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有傳今屆金像獎電影主題曲《金人》，由人氣男團MIRROR主唱。（資料圖片/網上圖片）
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「第四十屆香港電影金像奬」頒獎典禮將於7月17日舉行，網傳今屆頒獎典禮主題曲《金人》，由Gareth. T（湯令山）作曲﹑梁栢堅及Benny Han填詞，主唱是人氣男團MIRROR。
（即時娛樂）
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