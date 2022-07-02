林德信跟圈外女友拍拖5年 曾為緋聞及Bad Boy形象感困擾 (18:25)

林德信表示沒有因林子祥兒子身分感壓力，反而入行後的緋聞及形容他為Bad Boy的報道，最令他困擾。（Ig圖片/大會提供）

37歲的林德信（Alex）接受由梁泰來主持的《星光背後》訪問。Alex於10年前以星二代身分闖樂壇。身為林子祥（阿Lam）的兒子，Alex表示小時候因為爸爸工作很忙，他又跟母親吳正元在美國生活，父子相處及溝通機會不多，他說：「以前真的好少見，常羨慕同學可跟爹哋飲啤酒。」

直至他在美國唸大學開始學音樂夾Band，父子才多了溝通話題，他說：「那年他來美國探我，我終於夠膽把我寫的歌跟他分享，我們才拉近距離，音樂、電影、車及結他，都是我們的共同話題。」

身兼瑜伽導師的Alex擁有弗爆身形，但原來當年受父母離婚影響，10歲前曾暴肥至180磅，他說：「我好記得那一年開始變肥，是7至8歲，因為爹哋媽咪離婚，亦因我要轉學校，影響情緒，細個不懂表達，亦不知發生什麼事，不開心就狂食。」當年有沒有因此怪責爹哋，Alex說：「細個唔識得嬲，亦唔會嬲，因為不太了解，我愛爹哋，但與媽咪更親，盡量陪媽咪，但一定有影響。」

出道初期，林德信坦言沒有因「林子祥兒子」身分感到壓力，反而經常被狗仔隊影到他與友人夜蒲，及一大堆緋聞才是最困擾。

對於被指曾與吳雨霏、AGA等傳緋聞，他說：「在美國Clubbing很正常，在香港我有男仔朋友亦有女仔朋友，初入行我較蠢，會單獨跟女仔朋友happy hour，就被放大誤會成Bad boy。最搞笑一次我跟妹妹被影到，最後更寫成我的新歡，才明白對這些新聞不要太認真。」

Alex表示對感情專一，絕非報道形容是個花心Bad boy，不過近年男神已「封盤」，事關他早已於Ig公開有一位拍拖5年的圈外女友。

Alex透露女友由共同朋友介紹相識，他說：「女仔的樂觀性格最吸引我，遇到問題會大家一起去解決，喜愛運動亦好重要，我跟她一起做瑜伽及運動，對關係也會有幫助。」被問及見過家長關係穩定，家人有沒有催婚？他說：「又無喎，她家人又無催婚喎，我爹哋都無，他通常只會問我音樂。」

至於已經37歲，有沒有計劃組織家庭，Alex說：「我想，也想有小朋友的。」是否已認定女友為終身伴侶？他說：「我想要伴侶的條件，對方全都適合，但這不單是我認為就是，都要看對方的意思。我們一齊經歷了很多，究竟會不會再進一步，就要看時機。」

（即時娛樂）