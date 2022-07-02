不正常愛情研究所｜黃紫恩稱出軌被發現 會借高層C君過橋甩身 (18:54)

無綫J2台昨晚（1日）播出新一集《J2ers：不正常愛情研究所》，胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）、黃紫恩（Jojo）、麥惠琪（Susuca）及文頌男（Koba）討論面對另一半出軌的反應。

Susuca沒有另一半出軌的經歷，但自言報復心極強，如遇上這一天，絕不原諒男友，且會瘋狂將小三起底，想辦法報復。Koba就冷靜很多︰「試過男朋友偷食，後來佢要求復合。我二話不說，只係煮咗餐佢食。佢邊食邊喊，最後復合成功。」

眾人之後被問到如另一半見到自己同異性親吻的照片，會以什麼理由脫罪。Susuca揚言會先發制人反問對方為何偷看其手機，先發對方脾氣保持氣勢。Karen及Jojo均騙對方是拍戲用的照片，Jojo更將J2創意總監鄭詩君（C君）「拖落水」。她說︰「你唔知我返呢間公司好大壓力，成日要出去上啲戲劇堂，未來有牀戲要上牀戲Acting Class，練習同人攬惜。」Alan的藉口「太掛住你」被評為最差，要接受懲罰。

嘉賓Karlie分享她的故事，她與哥哥一齊「戴綠帽」，原因是她的男友搭上哥哥的女友。她說︰「有次跟男友鬧交，男友上咗阿哥屋企，當時只有阿哥女友在家。阿哥收工回家，居然發現兩人赤條條在梳化攬埋一齊。女朋友事後解釋是試新睡衣，男友就話飲醉酒不知情，最後當然分手收場。」Karlie與哥哥事後重組案情，相信二人出軌非突發事件。

（即時娛樂）