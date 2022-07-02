「港版C朗」安永佳自爆單身 化身「一日男友」電暈女粉絲 (18:39)

「港版C朗」安永佳成為新一代男神，近日他接拍昂坪360廣告，廣告中他化身「一日男友」電暈女粉絲。

雖然安永佳剛完成泰國賽事隔離，一出關雖遇著打風，但仍馬不停蹄開工拍攝，未見疲態，依然「電力」十足，他說：「之前我都有做硬照Model，都習慣面對鏡頭，希望唔會生疏，導演滿意收貨。」

被網民封為「港版C朗」兼成爲新一代男神，安永佳表現怕醜，並多謝粉絲支持：「多謝大家關注我，我本身都好鍾意C朗（基斯坦奴朗拿度），我會繼續努力為香港足球爭光，希望香港市民繼續支持本港運動員，為港隊打氣。」

足球、廣告兩邊忙，安永佳表示暫時專注足球事業，未敢為未來打算：「我現階段會以足球事業為先，但對於其他演藝工作，只要不影響練波，我都會考慮。平時我鍾意啲Rap嘅歌，唔知第時有冇機會唱畀大家聽下！」

連日來安永佳「帥照」在社交網洗版，不過他反而未習慣被粉絲包圍感覺：「以前出街好簡單，依家可能有人會認得我、想同我影相，係開心嘅，不過真係未算好習慣。依家我都會同自己講，要踢得更好、表現更好，唔好比人覺得係靠外表，如果球迷同我講『安永佳好波』，我會更加開心。」

被問到一眾女粉絲最關心的感情狀况，他表示：「我依家係單身，我嘅理想型係開朗同外向嘅女仔，最好同我一樣都係鍾意運動。如果第時拍拖，會帶女朋友郊遊同行山。」

（即時娛樂）