究竟天有幾高｜龔嘉欣讚John哥親切 一集劇演繹10年變化過足戲癮 (19:35)

龔嘉欣和John哥合作感到相當開心，大讚對方是親切的前輩。（大會提供）

無綫《回歸光影頌》劇集系列共有5個單元劇、及一套15集連續劇，將於7月4日起，逢周一至周五晚上8點半翡翠台播映。

《回歸光影頌》頭炮作品為羅永賢監製、黃偉強編審的《究竟天有幾高》，由姜大衛（John哥）、龔嘉欣、馬貫東及林凱恩等合演。

《究竟》單元改編自真人真事，講述姜大衛飾演的理工大學工程系教授，如何帶領自信欠奉、但滿腔熱誠的龔嘉欣﹐以及其他研究員克服難關，最終成功研發出精密太空科技器材。

故事主線圍繞John哥與嘉欣等的師徒之情，劇中的CP配亦有新鮮感，嘉欣將伙「踏實暖男」馬貫東、而林景程與林凱恩有感情線。

為呈現真實樣貌，劇組獲理工大學協助借出研究場地，以及提供珍貴科研成果拍攝，嘉欣曾於出席宣傳活動時透露，能夠親眼見識實物大小的火箭部件，令她大開眼界。

問到踏足校園拍攝感受，嘉欣笑言重拾青春，並笑指寓工作於娛樂，她說：「喺校園實景拍攝，會有一種好青春、好有能量嘅感覺，我哋趁空檔時參觀校園。」

嘉欣透露與John哥合作很開心，讚對方是親切前輩，又謂John哥這次的對白，涉及不少專業用詞，相當考功夫，而她最大挑戰是要演繹出角色10年內變化，對於嘉欣來說過足戲癮。

（即時娛樂）