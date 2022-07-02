趙慧珊擺脫花瓶挑戰動作戲盼做打女 期待SG重聚一天 (21:02)

趙慧珊（Aka）和導演林迪安早前為劇集《黑金風暴》宣傳。今次是Aka首次拍劇，女子組合出身的她，劇中擺脫花瓶和柔弱形象，挑戰不少動作戲，讓人耳目一新。本身亦是著名武術指導的林安迪，大讚Aka聰明兼用心學習，有潛質成為女動作演員。Aka對獲得對方「認證」，感到非常開心，希望能成為一名打女。

劇中飾演ICAC調查員的Aka，有不少動作戲，撞車、槍戰及爆破場面樣樣齊。首次拍劇便「激戰」連場，Aka賣口乖說知道跟林導演拍，所以很放心，當中最難忘是有場跳車戲，她要在私家車上奪門而逃。

林導指該場戲如果遲0.01秒，Aka就會被高速行駛的貨車撞到，所以時間要很準繩，人也要很敏捷。Aka聞言笑說：「其實當刻我個心卜卜跳，但要在導演面前扮作鎮定。」

現時再度興起女團，被問到Super Girls（SG）會否再合體時？身為SG隊長的Aka表示，成員們現時各自在自己範疇努力，今年正是SG 10周年，都期待重聚一日。對於網民讚SG是本地女團代表，可惜生不逢時？Aka多謝網民讚賞，但她不這樣認為，每個組合都有他們的Timing，SG也曾將開心和歡樂帶給大家。

林安迪女兒正是《聲夢傳奇》學員林沚羿，他坦言女兒選擇入行，就要承受磨練，這方面他不會感到肉赤，反而肉赤女兒當時早已被淘汰，因他覺得女兒能力不太差，可躋身7、8位，所以替女兒感到不值。

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（即時娛樂）