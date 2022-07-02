龔嘉欣籲停止揣測何時染疫 強調冇去聚會：生病很難受 (22:17)

龔嘉欣正在拍攝無綫新劇《靈戲逼人》，不過她不幸染疫，開工前做快速測試呈陽性，劇組因此停工兩日。

今晚（2日）龔嘉欣在Instagram限時動態撰文感謝大家關心：「恕我未能逐一回覆，我身體沒有大問題，謝謝關心，有幾點我想再重申一次，每天開工，公司規定所有出鏡同事必須要做快速測試，為確保安全，每天開工之前，我自己都會用上兩隻不同牌子的測試劑進行測試，而我每天的行程，就是家中前向（往）上班地方，放工便是回家，沒到過其他地方逗留，晚飯和聚會，自己亦有做好所有防疫措施，勤洗手戴口罩，使用消毒劑。」

龔嘉欣又謂每天都進行拍攝工作，直到前晚（6月30日）她也沒有任何病徵，兩款測試劑亦呈陰性，直到昨天（7月1日）早上，開始出現發燒和發冷，她便立即再測試，結果才呈陽性。

龔嘉欣寫道：「請停止揣測/報道/推算本人是何時受到感染，亦無需要將其他感染的人士和我牽連，甚至形容我製造恐慌，相信周圍環境潛在病菌、細菌也很多，會否感染視乎個人抵抗力和其他因素，我只不過是較早出現病徵的一位。」

龔嘉欣表示定期檢測是大家責任：「保護自己，保護別人，祝福大家都身體健康，生病真的很難受。最後感謝劇組體諒，自己亦感到抱歉影響了拍攝進度，在這段時間會好好休息，看劇本做功課，用最好的狀態回到劇組。等我。」

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（即時娛樂）