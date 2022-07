昨天(1日)是洪天明的48歲生日,他在社交網貼了老婆周家蔚和兩個囝囝一齊慶祝的照片,天明表示跟老婆及囝囝已有8個月沒見面,他寫道:「Thank you for coming to see me. 謝謝周家蔚兩個小朋友TJ及JT,犧牲14日隔離時間來見我。我們八個月冇見了,這次陪我一個月,就要回去啦,希望大家都可以多時間相聚。Happy birthday & 回歸25周年。希望大家都身體健康!」

(即時娛樂)