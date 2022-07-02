姚焯菲演出回歸騷險出意外 今晚跟家人飛紐西蘭度假 (22:51)

姚焯菲（Chantel）原本今午到荃灣出席商場活動，但因8號風球取消，令一班「小菲象」（粉絲名稱）失望。Chantel於是在歌迷會的社交網開快閃直播，跟「小菲象」見面，她心情甚佳，不時甜笑。她提到昨晚在《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》跟鍾柔美及詹天文合作跳唱《發熱發亮》，演出期間曾發生驚險事，她說當時站在升降台準備升上去出場，由於她站得較邊位置，差點跌落去，幸好鍾柔美拉著她。

她又開心表示見到天王劉德華，當時她們在走廊傾偈，詹天文突然一臉驚訝掩嘴，原來見到劉德華正行過來，還跟她們打招呼，令她們好驚喜，之後影合照。

Chantel將推出新歌《#BFF》，她跟粉絲分享拍MV趣事。她說有一幕食雪糕鏡頭，工作人員準備10多支雪糕，怕她們未拍完已食晒，或效果不好要重拍。她笑指當初想著NG多幾次可以食多幾支，但食完一支已經飽了。她應粉絲要求唱半首新歌《#BFF》，還有葉巧琳的《難道我還未夠難》，粉絲讚好聽及說她歌藝有進步。本月24日舉行的《香港金曲頒獎典禮》，她對得獎與否抱順其自然心態。她透露會跟家人到紐西蘭旅行，想去《哈比人》拍攝場地，原來今晚已出發，她在社交網曬身處機場照片。

詹天文今日在社交網分享與姚焯菲、鍾柔美，分別跟劉德華、譚詠麟、陳偉霆等合照，她寫道：「很開心能夠參加香港回歸25周年文藝晚會，能夠和眾多前輩們同台演出，非常榮幸，希望以後能有更多機會和前輩們學習。」

（即時娛樂）