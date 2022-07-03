香港導演羅啟銳心臟不適突離世 田啟文證實死訊 (12:02)

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文章日期：2022年07月03日
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香港導演羅啟銳驚傳昨天離世。（資料圖片）
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香港導演羅啟銳驚傳昨天（2日）因突發性心臟病離世，消息指他昨日黃昏在家中感到心臟不適，乘救護車前往醫院途中離世。羅啟銳逝世的消息由其母校拔萃男書院的舊生圈子傳出，田啟文向傳媒證實死訊。
（即時娛樂）
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