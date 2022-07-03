羅啟銳離世｜吳君如傷感 任達華悲傷未能接受好友死訊 (15:02)

香港導演羅啟銳昨晚（2日）離世，終年69歲。羅導演生前伙拍女友張婉婷（Mabel）製作多部經典電影，當中的《歲月神偷》更是其得意之作。《歲月神偷》是羅啟銳以自己童年成長經歷創作出的故事，由任達華、吳君如主演。該片令羅啟銳再奪香港電影金像獎的最佳編劇，同時獲香港電影導演會頒發年度傑出導演獎，更在柏林影展中奪得最佳影片水晶熊獎。

吳君如得知羅啟銳死訊後說︰「很傷感香港失去一位非常出色的編劇和導演。拍《歲月神偷》時真的感覺到羅啟銳和張婉婷很合拍，絕對是相敬相愛、共患難的一對。今日導演一別，衷心希望Mabel節哀，堅強走下去。」

任達華非常愕然，至今仍未接受到，感嘆又失去一位好友。他說：「很難過，很不捨得，很悲傷，拍攝《歲月神偷》時的一點一滴湧上心頭。歲月偷走過去，但沒偷走我和羅啟銳的回憶，我們在現場一齊吃早餐、吃砵仔糕，他對一草一木及對生命的熱誠。他好好脾氣，是全世界最好的導演，有份參演的外國人和小朋友掌握不到，不知如何演，他會很耐心教導，令整個團隊的氣氛好好。疫情前，我們常聯絡、傾偈，又會相約朋友一起吃飯。我在內地拍戲，都會傳劇照給他看。他是我的良師益友，教識我很多東西，教識我做人態度，對電影、對社會、家人和朋友的熱誠。他是一位學者，又是一位實踐導演，會將理論教演員，在現場拍戲，感受到人與人之間的交融。拍戲時如沒我的戲分，我會站在他身後看如何拍，一齊教小朋友做戲。未來，我在哪裏拍戲，相信他也會在我身邊。」

（即時娛樂）