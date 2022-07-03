鍾嘉欣曬孕肚叫網民估胎兒性別 暗示今次都係生仔 (16:35)

鍾嘉欣（Linda）今年4月在社交平台宣布懷上第3胎，昨天（2日）嘉欣在網上頻道分享懷孕心情，表示BB還有幾個月就出世，她非常期待跟孩子見面。隨住孕肚愈來愈大，嘉欣稱愈來愈感受到胎兒的郁動，自己也愈來愈開心。她說︰「有緣分再去擁有一個小孩子，唔係個個都有呢個機會。我相信上天相信我和家人嘅能力，我們適合有多一個小朋友加入我哋嘅家庭。」

嘉欣覺得生仔生女也沒所謂，但也好奇想知道胎兒性別，好讓她能準備初生嬰兒服飾。她分享自己及其他人佗仔、佗女時的不同徵狀，並叫大家估她今次佗女還是佗仔。嘉欣說︰「佗仔呢，佗得低，手腳係好纖瘦，淨係個肚突出嚟就可能係仔。如果你另外一半冇增磅，皮膚好靚冇暗瘡，好透好glowing就係仔。如果佗女會嘔得好犀利，荷爾蒙高高低低情緒化到不得了，依家我幾穩定每日都幾開心。如果佗得高係女，我覺得我佗得幾低。佗女會鍾意食啲好甜嘅嘢，我又冇。覺得我（肚子）係尖定圓呢？我覺得有少少尖，其實我行路都算輕嘅。Anyway，真係唔知喇！真心講句，仔或女都好，最緊要健健康康就得。」

她之後又擲銀仔，連擲兩次都是代表佗仔的「字」，笑指上天也估她佗仔。嘉欣透露收起了很多大女Kelly的舊衫，二仔Jared的衫反而已送了給朋友。嘉欣說︰「如今胎係仔，我就要去重新shopping；如果係女，我就乜都有喇。睇吓上天嘅安排啦！」

（即時娛樂）