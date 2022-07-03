羅啟銳離世｜鍾楚紅難忘《秋天的童話》劇本令她又笑又喊 (17:13)

香港導演羅啟銳（Alex）離世，終年69歲。羅啟銳是周潤發、鍾楚紅主演的經典電影《秋天的童話》的編劇，當年更憑此片於香港電影金像獎奪最佳編劇獎。鍾楚紅說︰「《秋天的童話》係我收過少數完整的劇本之一，當日讀着笑了又哭，哭完又笑，有幸能參與其中。憶起當日在紐約街頭拍攝時，你永遠的笑臉，君子、謙遜的態度，我不會忘記。Alex，一路走好。Mabel（張婉婷）…節哀。多謝你成就了《秋天的童話》。」

成龍在微博分享與羅啟銳多年前的一張舊合照，他說︰「羅啟銳導演是非常有才華的創作者，編劇和導演能力都是一流的，他導演或編劇的經典作品《秋天的童話》、《七小福》、《歲月神偷》等，影迷們早已耳熟能詳。我與他和張婉婷導演有過多次合作，很多年前，張婉婷導演幫我完成了與父親有關的紀錄片《龍的深處——失落的拼圖》，後來他們夫婦又拍攝了以父親母親為原型人物的愛情故事《三城記》，這份感激一直留存在我心中。剛剛驚聞羅導演離開的噩耗，心中無法平靜，望婉婷導演節哀……一次又一次的告別，會更加提醒我們不要忘記曾經的情誼，『有些事，一輩子都會記得的』。」

有份演出電影《歲月神偷》的高志森，在社交平台留言悼念。他說︰「羅啟銳導演，一路走好。懷念你（和張婉婷導演）邀我演出《歲月神偷》，雖然只拍攝了一天，你溫文儒雅諄諄引導教我印象深刻；感謝你留下了出色的電影作品，包括我最喜愛的《秋天的童話》。 ​​​」

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