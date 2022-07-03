張學友強調愛國愛港 無法理解「香港加油」變成愛國標準「禁語」 (18:22)

張學友指「香港加油」因為一些犯了錯誤的人用過，變成了愛國不愛國的標準，成為了「禁語」，他對此無法理解。（資料圖片 / 微博片段截圖 / 明報製圖）

張學友早前接受內地央視訪問談香港回歸25周年，他在片段中以廣東話說︰「香港過去25年經歷過好多高高低低、起起跌跌，但係因為我係同呢個城市一齊成長，我喺度出生，喺呢度長大。我仍然都相信呢個城市，希望呢個城市變成一個比以前更加好嘅城市，香港加油！」學友被內地網民指他在片中未提「回歸」、「祖國」字眼，結果引起爭議。央視後來刪除了有關片段，有網民估計與學友在片中的言詞，如「香港加油」有關。

學友就事件作出回應︰「本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。我在香港出生香港長大，也希望在香港老死。正因爲我跟香港的緣分如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裏，香港經歷了黑暴，緊接着疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是需要努力加油的時候。」

對於「香港加油」這句話，學友認為︰「我聽過『北京加油』、『武漢加油』、『上海加油』，但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』、『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』、『禁色』，我個人無法理解。」

他強調自己是香港受國家高速發展而獲益的其中一員，又表示中國脫貧成為小康之國，是本世紀最大的奇蹟。他說︰「如果這世界真有奇蹟，能讓數以億計的貧困人口，脫貧而步入小康的中國，是本世紀最大的奇蹟，我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本着身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。」

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（即時娛樂）