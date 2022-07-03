羅啟銳離世｜周潤發憶《秋天的童話》拍攝往事 讚劇本寫得出色細膩 (19:28)

電影《秋天的童話》編劇、香港著名導演羅啟銳昨天（2日）突然離世，終年69歲。《秋》片主角周潤發（發哥）得知死訊後感到十分惋惜，盛讚羅啟銳是位很有才華的導演和編劇，為人斯文，又願意跟演員溝通，聽取演員意見。

他說︰「劇本和演員的演繹有時會有出入，如在拍攝現場遇到此情况，他會跟演員好好溝通，很接納演員的意見，有些導演不會這樣做。《秋天的童話》劇本寫得很出色，加上由張婉婷執導，他們兩人簡直天衣無縫，是神鵰俠侶。記得在紐約拍攝時，因為預算不大，拍攝得很艱難。當時用菲林拍攝，監製俞琤每天來監場，睇住拍攝進度。不過，我們收工後會一齊去放映室看毛片。如有什麼地方不好有瑕疵，他都會重拍。他很有耐性，很熱愛電影。」

發哥讚羅啟銳和女友張婉婷斯文無脾氣，說話陰聲細氣，好人到不得了。他慨嘆︰「羅啟銳69歲就離開了，很可惜！」發哥透露最後一次見羅啟銳是年多前的事，兩人當時在錄音室遇上。他說︰「當時羅啟銳為部紀錄片配音，他精神好好，沒有異樣。」

對於有指《秋天的童話》將上映修復版，發哥不知情，但認為《秋》片值得重映。他說︰「我很喜歡這個故事，簡單講兩個人物，但寫得非常細緻，拍得又好。電影在紐約拍攝，帶給我很多美麗回憶，十分回味。」鍾楚紅回憶當年看《秋》片劇本時又喊又笑，發哥說︰「是，很少寫男女關係很單純又刻骨銘心，很難得。我入行以來，從未遇過故事那麼細膩的電影。」他希望失去摯愛的張婉婷可以振作起來。

相關新聞︰羅啟銳離世｜女友張婉婷痛失摯愛 僅以一個Emoji回覆傳媒

相關新聞︰羅啟銳離世｜鍾楚紅難忘《秋天的童話》劇本令她又笑又喊

相關新聞︰羅啟銳離世｜吳君如傷感 任達華悲傷未能接受好友死訊

相關新聞︰張婉婷未接電話 香港電影導演會發公告 代羅啟銳家人謝外界關心

相關新聞︰羅啟銳兩奪金像獎最佳編劇 偕張婉婷拍下無數經典

相關新聞︰香港導演羅啟銳心臟不適突離世 田啟文證實死訊

（即時娛樂）