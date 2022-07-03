開心無敵獎門人｜曾志偉預告先玩經典遊戲 邀新舊嘉賓對決 (20:10)

「獎門人」曾志偉（左二）復出幕前，聯同「獎老」錢嘉樂（左一）、阮兆祥（右一）及麥美恩（右二）出席《開心無敵獎門人》拜神儀式。（鍾偉茵攝）

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉復出幕前再做「獎門人」，今日聯同「獎老」錢嘉樂、阮兆祥及麥美恩等，出席《開心無敵獎門人》拜神儀式。

距離上輯《獎門人》差不多10年，志偉坦言心情緊張︰「最初約8至10集，主要跟觀眾重溫經典遊戲，我們從175個經典遊戲中選出30多個，希望勾起大家集體回憶外，也給未看過《獎門人》的小朋友看一次，之後再玩新遊戲。」他表示集數視乎觀眾反應而定︰「今年是無綫55周年，會有一個55日倒數，節目至少做到台慶後再算。」談到其他「獎老」，志偉笑指陳小春、林曉峰和王祖藍掙夠才歸隊，金剛忙於追女仔，最有義氣就是錢嘉樂及阮兆祥。嘉賓方面，他表示首先會邀請一些未玩過的藝人參與，一班舊嘉賓稍後登場，看誰玩得叻，之後再新舊對決。

有指新一輯《獎門人》吸引不少贊助商贊助，志偉透露現時獎品總值已超過1000萬元，他們會安排現場觀眾入場，希望藝員及觀眾均可以滿載而歸。阮兆祥笑問︰「會否研究一下我們的現場觀眾需不需要實名制，因為《獎門人》的飛也搶得很緊要。」志偉搞笑答︰「我們會配一張MIRROR飛。」

對於李克勤與周深在《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》的視頻演出片段為兩年前的舊片，志偉說︰「以我所知，當時大家想他們再合作唱這首歌，但檔期配合不到，於是想到二次創作，用他們舊的合唱片段加上新的佈景，以及姚珏拉奏小提琴的新元素，出來效果其實不錯。」至於姚焯菲疑受負面新聞困擾，隨家人飛往新西蘭散心，志偉指他們一家只是趁暑假去玩。

導演羅啟銳離世，志偉慨嘆︰「我為此事通了很多個電話，知道導演會和爾冬陞正在處理，我亦不想騷擾張婉婷，所以請人代我跟她說如有什麼需要，無綫會幫忙。消息來得很突然，羅啟銳平日正常人一個，但心臟病很難講。」錢嘉樂少跟羅啟銳合作，但平日會碰面。他為羅啟銳離世感到可惜，指對方是香港電影界人才。

（即時娛樂）