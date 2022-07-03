87歲著名作家倪匡今午家中安詳離世 (20:43)

87歲著名作家倪匡（本名：倪聰）今日傳出死訊，其作家好友沈西城下午近5時在facebook發文，稱「傳倪匡仙逝，未知真假」。約1小時後，他再次發文「倪大哥今午走了」，證實死訊。張寶華亦於晚上7時許在社交網上載與倪匡、陶傑等友人的舊合照，留言︰「最後一次見倪匡叔係查先生喪禮上。舊年曹太由英國回港，我媽媽做了醉鮑魚同醉雞托曹太送畀倪匡叔。倪匡叔一路好走。」

消息指倪匡日前因身體不適入院，其兒子倪震及新抱周慧敏未有回覆。沈西城接受傳媒訪問時，表示從電影圈的朋友聽來消息，於是去查證，惟倪匡的契仔契女沒回覆，查良鏞（金庸）太太亦不知道，倪匡的手機又接駁至留言信箱。他最後從倪匡好友王琤口中證實死訊︰「我很難過。王琤說是大哥（倪匡）的上海親戚告訴他，說大哥今日下午1點幾在家裏安詳離世。一個那麼好的作家走了，很可惜。」

倪匡是兩岸三地，甚至全球著名的科幻小說作家、劇作家及評論家，他創作的《衛斯理系列》、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》小說非常受歡迎。倪匡亦曾創作超過300個電影劇本，又主持過亞視清談節目《今夜不設防》。

（即時娛樂）