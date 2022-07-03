鍾柔美冇八卦姚焯菲感情事 自爆未拍過拖 (21:56)

日前鍾柔美（Yumi）於《香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》跟After Class隊友姚焯菲（Chantel）及詹天文（Windy）演出，惟Chantel站在升降台準備升上去出場時，卻因站得較邊位置而差點跌落去，幸Yumi拉着Chantel，最後有驚無險。Yumi昨晚跟李幸倪（Gin Lee）、許靖韻為網上音樂會擔任嘉賓，被問可有慰問受到被惡意發放影片所影響的Chantel？Yumi說：「她沒有不開心，大家傾得很開心，我知事件已處理，所以沒有問候她，也沒八卦她有沒有拍拖。」Yumi也代Chantel否認出走新西蘭散心，「記得她已計劃了很久，她就好啦，我都很想去旅行，考完試唯有留在香港玩」。Yumi稱不會驚這種事發生在自己身上，因從未拍過拖，暫時亦不想拍拖。她又表示很掛住另一After Class隊友炎明熹（Gigi），希望對方能早日歸隊，她笑說：「After Class不會解散，等她回來。」

Gin Lee透露跟環球的合約會直到完成無綫節目《聲夢傳奇2》，還會推出新專輯。有傳她簽約英皇一事，她強調還未有定案，完約後會先返馬來西亞為父母慶祝生日，未知會逗留多久。問到是否返大馬秘密結婚？Gin Lee說：「當然不是！還有很多音樂上的事想做，結婚和工作是完全無衝突，但我沒有這個計劃，還是事業為先。」為《聲夢2》擔任導師的她，直言十分喜歡13歲學員趙紫諾（Sabrina），大讚對方很有潛質。

（即時娛樂）