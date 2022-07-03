聲夢2｜Desta成第2位被淘汰學員 Zayden獲讚古巨基蘇永康混合體 (22:22)

無綫《聲夢傳奇2》昨晚播出第4集，第二輪學員包括江廷慧（Vivian）、陳昊廷（Timothy）、文佐匡（Sean）、李茵彤（Desta）、蕭呈謙（Nicole）及彭家賢（Zayden），分別以《Dangerous Woman》、《你瞞我瞞》、《Why You Gonna Lie》、《屈機》、《You Raise Me Up》與《愛與誠》應戰。

其中有「後樓梯歌后」之稱的Desta，雖然彈唱表現一向出色，可惜上台表演時因音準及感染力等問題，在25位專業評審中只獲得8盞綠燈，成第2位被淘汰的學員。雖然輸了比賽，Desta卻贏得友誼，她進入危險區後，獲多位學員前來送上慰問及擁抱，足證大家感情要好。Desta事後感激導師布志綸（Alan）外，還大爆評審舒文「外冷內熱」，「可以聽到舒文畀意見，我好開心；一開始面試時我又係好緊張，係舒文講咗啲嘢令我放鬆，佢仲畀多咗次機會我再唱」。

這集最高分是獲23盞綠燈的Zayden，他獲評審張佳添大讚已成功建立Zayden Style，更是古巨基與蘇永康兩位唱家班的混合體。原來張佳添當年曾為《愛與誠》親自唱demo，製作組更曝光了張佳添當年的絕密獻聲demo，獲網民大讚唱功不俗。得22盞綠燈的Vivian亦成功彈出，被指樣子酷似姚子羚的她，獲李幸倪（Gin Lee）親授「性感舞」秘技及贈送「愛心靴」，結果成功以超強台風及幾乎沒走音的水準完成表演，連評審之一的唱作人陳彥廷也大讚Vivian的演出。至於Sean及Nicole則被視為黑馬。

（即時娛樂）