馮允謙3號風球下開騷 AK驚喜現身合唱 預告有新合作 (23:18)

馮允謙（Jay）一連4場《Have a JAY Time 2022演唱會》昨晚（2日）假九展Star Hall開鑼，開騷前因天文台懸掛8號風球，令演唱會能否如期舉行添變數，幸其後天文台改掛3號風球，最後順利開騷；除Jay的父母及一眾親友捧場外，好友梁釗峰、林奕匡、蔡一傑、林德信、同門師弟妹陳毅燊（ANSONBEAN）及雲浩影亦現身支持。

Jay孭着結他穿過觀眾席走上舞台，以《A New Day》和《今天開始》為演唱會揭開序幕。他在台上感謝台前幕後及歌迷風雨不改支持他，令他非常感動。其後，Jay感謝父母來港支持，但湊大Jay的嫲嫲缺席令他傷心落淚，「有一個人，這晚很想她來睇我的演唱會，但是來不到，是我嫲嫲。 我們關係很密切，我細個爸爸在香港工作，媽咪同嫲嫲在加拿大湊我們3兄弟，媽咪要返工，所以我大部分時間同嫲嫲一齊。我返來香港後，打電話給嫲嫲，她經常都話我很叻仔，在電視見到我唱歌，其實那段時間我無公司，無工作做。我跟她說，將來開到演唱會，要請嫲嫲來睇，唱歌給她聽。好可惜兩年前因為疫情她離開了，為了她，我寫了首歌《給缺席的人唱首歌》」。

為了今次演唱會，Jay秘密練舞，他與徐㴓喬合演吸血鬼三步曲環節，他又唱又跳又演，表現有板有眼。之後，他換上黑色西裝疑似真空上陣，跳舞時更胸肌乍現，令觀眾興奮歡呼。當他介紹表演嘉賓出場時，Jay說「這位嘉賓很大隻，跳舞很叻，請到他來做嘉賓是Mir⋯⋯acle（奇績）」之後，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）跟Jay合唱《開始倒數》，唱完歌後，Jay笑問AK：「我幫他們（指觀眾）問，你會不會除衫？」AK稱：「現在？」全場尖叫，AK卻說這晚不會，但MIRROR演唱會上會否除衫則賣關子，稱買演唱會門票入場就知道，Jay表示買不到門票，AK立即說：「放心，你有票，一定！」Jay就讚AK：「他超級謙虛和友善，我們第一次合作在兩年前，結他彈得好但很少表演，點解這個人又彈得又跳得個人又好呢？」AK說：「似你，你剛才跳舞都好掂！」AK還透露二人將有新合作，「我很開心，大家都知Jay是我偶像，我好鍾意聽他唱歌，稍後我們會有新合作，到時大家就知。」豈料Jay竟說：「我知道未？」AK拖住他的手說：「你知，我們已錄了！」Jay才恍然大悟，全場爆笑。

（即時娛樂）