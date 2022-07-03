「香港四大才子」倪匡編劇電影逾300部 獲終身成就獎 (21:47)

著名作家倪匡今日離世，享年87歲。倪匡除名作《衛斯理》系列外，其實他在1960年代末，香港武俠影片興起之時轉而從事劇本創作，10多年間，出自倪匡手中的電影劇本超過300部，代表作有張徹導演的《獨臂刀》、《新獨臂刀》、《唐山大兄》、《馬永貞》及《方世玉與洪熙官》等，對香港電影業發展有舉足輕重的推動力。他筆下創作出的電影人物和角色多不勝數，包括最街知巷聞的《精武門》之陳真等。他於1950年代到香港之時，做過地盤工人、校對及編輯，後來成為全職寫作人，創作範圍包含偵探、科幻、神怪、武俠、言情等各類小說，曾創下日寫二萬多字的紀錄。劉偉強曾將倪匡著名科幻小說衛斯理系列拍成電影，有劉德華、關之琳與舒淇主演的《衛斯理藍血人》。

倪匡於2012年獲頒第31屆香港電影金像獎終身成就獎，2018年獲香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎。2012年他出席第31屆香港電影金像獎領取終身成就獎，當時他撐拐杖上台，說在台上有點暈，然後拿致謝辭的貓紙風趣說：「我講10個字，不會太多時間，多謝大會，多謝大家，多謝！」頒獎給他的徐克，說倪匡創作力強，可一日寫2萬多字，又從不改劇本。倪匡笑說：「我無第二樣搵食本事，我又不識做導演。我不改劇本不怪得我，我識寫不識改。大家都知導演你奄尖，可能要改10次嘛！」

倪匡與金庸（查良鏞）、黃霑及蔡瀾被喻為「香港四大才子」，1989年至1990年與黃霑及蔡瀾主持亞視清談節目《今夜不設防》，跟嘉賓邊飲酒邊傾談，內容廣泛，還有粗口、吸煙，被形容為「花花公子式的三級電視節目」。獲邀嘉賓巨星雲集，有周潤發、成龍、張曼玉、林青霞、惠英紅、鍾楚紅、關之琳、邱淑貞、鞏俐、已故張國榮等。

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（即時娛樂）