倪匡逝世｜劉德華懷念智慧老人 曾寶儀︰謝謝你的作品豐富我生命 (22:35)

著名作家倪匡今日離世，享年87歲。消息傳出後，很多藝人感惋惜。

劉德華曾演出改編倪匡衛斯理系列的電影《衛斯理藍血人》，他對倪匡逝世表示︰「對於倪匡老先生病逝深感遺憾，從小就喜歡他的科幻小說，他除了是一位博學多才不可多得的長輩，在我心中是一位智慧老人，曾經多次向老師討教，獲益良多，認識他是難得的緣分。香港文壇對他的離去絕對是一個莫大的損失。願倪匡先生一路好走，其家人節哀。」

曾志偉女兒曾寶儀在社交網上載與倪匡合照，發文悼念。她寫道︰「終於，說再見這天還是來了。我總是說，倪匡先生是我探索這個世界的啟蒙者。小學四年級看了第一本以衛斯里第一人稱寫作的『透明光』後，毫不抗拒地像對流沙臣服的狀態進入『倪匡宇宙』。那些年，只要爺爺說考得不錯想要什麼獎勵？我就會默默在對我來說就是fancy世界的書店買一本遠景出版的衛斯理系列，直到集滿四十四本。我嚮往《盜墓》的冒險旅程，毫不懷疑地相信這個世上一定有外星人，他的書帶我去過埃及印度戈壁沙漠，用《無名髮》進出宗教大師的想法，《蠱惑》讓我總是對西南地區甚至東南亞的巫術心生恐畏，唯一一本沒有外星人的《尋夢》，成為我在國文課上說書的題材。他讓一個未曾見過世界的小孩，永遠敞開心胸，接納一切的可能。2012年主持香港電影金像獎的時候，總算見到了本人，拍了張合照。那時的我雖然畫著濃妝穿著禮服，但狀態迅速回到小學生。我跟他說我好喜歡他我好謝謝他，他只是靦腆地笑著。謝謝你！謝謝你！謝謝你的作品豐富了我的生命！到了另外一個世界見到外星人們好好說地球的故事給他們聽！」

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（即時娛樂）