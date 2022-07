馮允謙感激低潮期獲AGA鼓勵 成《一步一悔過》面世關鍵者 (14:29)

next

「唱作王子」馮允謙(Jay)的「Have a JAY Time 2022演唱會」,昨晚(3日)在九展Star Hall舉行第2場演出,黃淑蔓(Feanna)、「折骨BEN」趙祥誠、龔慈恩囡囡林愷鈴(Ashley)等捧場。

昨晚Jay邀請「唱作才女」江海迦(AGA)擔任表演嘉賓,介紹她出場時,Jay說:「彈琴非常之好聽,佢寫每一首歌、每一個作品,我都會畀錢去買嚟聽,因為佢好值得欣賞,去年我哋仲喺一個音樂活動合作過。」然後Jay親自落台迎接AGA,手拖手合唱AGA的歌曲《3AM》,全場歡呼並大合唱。

之後,Jay對AGA說:「我哋曾經一齊去上海參加馬拉松,當時係我事業低潮期,寫咗好多歌,喺嗰程飛機我畀咗AGA聽,其中一首係『Sorry for the last time』(《一步一悔過》歌詞),當時只有我另一半聽過,AGA係第2個人聽呢首歌。」AGA受寵若驚說:「噢,我好開心!最記得嗰次去跑馬拉松,起跑前Jay話自己無練習,點知一起步就快到唔見咗。」觀眾爆笑,她續說:「嗰程飛機本來好攰但無瞓覺,因為Jay畀咗好多歌我聽。印象最深刻係佢問我『係咪我啲歌唔夠好?』但我覺得啲歌好好聽,雖然係當時唯一聽眾,但覺得將來會變更強大。」

她對Jay說:「今日真係好開心,你請我嚟做嘉賓,多謝你同我分享舞台,你係值得!」Jay感激AGA當年的鼓勵,他說:「當時以為無人要呢首歌,但你話鍾意,畀咗好多鼓勵我,所以我同自己講,有朝一日我一定要將呢首歌派台。」結果《一步一悔過》成為2020年度流行榜冠軍歌。之後Jay退場,AGA獨唱《Superman》,全場氣氛高漲。

昨晚Jay媽咪和親友在台下捧場,Jay說:「多謝媽咪專登喺加拿大飛返嚟,佢要隔離7日,就係為咗支持我,非常感激佢喺我低潮時,一句都無叫我放棄,無論我點都支持我,Love You Mom。」媽咪以心心手勢回應,然後Jay爆料,笑指爸爸前晚睇完騷後嗌攰,昨晚留家休息煲劇。

至於兩位親兄弟,Jay說:「哥哥喺加拿大讀書考試嚟唔到,但細佬就去咗旅行,拍拖都唔嚟呀!」他扮嬲,突然在觀眾席發現孖生細佬Tim的肖像紙牌,原來fans特別製作逗Jay開心,Jay笑說:「我今次唔嬲佢,但如果將來我有機會去更大嘅舞台,佢唔嚟我實鍊死佢!」台下觀眾起哄大叫「紅館」。

之後Jay唱出為紀念已故祖母而寫的新歌《給缺席的人唱首歌》,完騷後fans大叫encore不散場,Jay換了Tee與樂隊再次出場唱《我好想你》後,第2場演唱會圓滿結束。

(即時娛樂)