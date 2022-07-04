馮允謙感激低潮期獲AGA鼓勵 成《一步一悔過》面世關鍵者 (14:29)

「唱作王子」馮允謙（Jay）的「Have a JAY Time 2022演唱會」，昨晚（3日）在九展Star Hall舉行第2場演出，黃淑蔓（Feanna）、「折骨BEN」趙祥誠、龔慈恩囡囡林愷鈴（Ashley）等捧場。

昨晚Jay邀請「唱作才女」江海迦（AGA）擔任表演嘉賓，介紹她出場時，Jay說：「彈琴非常之好聽，佢寫每一首歌、每一個作品，我都會畀錢去買嚟聽，因為佢好值得欣賞，去年我哋仲喺一個音樂活動合作過。」然後Jay親自落台迎接AGA，手拖手合唱AGA的歌曲《3AM》，全場歡呼並大合唱。

之後，Jay對AGA說：「我哋曾經一齊去上海參加馬拉松，當時係我事業低潮期，寫咗好多歌，喺嗰程飛機我畀咗AGA聽，其中一首係『Sorry for the last time』（《一步一悔過》歌詞），當時只有我另一半聽過，AGA係第2個人聽呢首歌。」AGA受寵若驚說：「噢，我好開心！最記得嗰次去跑馬拉松，起跑前Jay話自己無練習，點知一起步就快到唔見咗。」觀眾爆笑，她續說：「嗰程飛機本來好攰但無瞓覺，因為Jay畀咗好多歌我聽。印象最深刻係佢問我『係咪我啲歌唔夠好？』但我覺得啲歌好好聽，雖然係當時唯一聽眾，但覺得將來會變更強大。」

她對Jay說：「今日真係好開心，你請我嚟做嘉賓，多謝你同我分享舞台，你係值得！」Jay感激AGA當年的鼓勵，他說：「當時以為無人要呢首歌，但你話鍾意，畀咗好多鼓勵我，所以我同自己講，有朝一日我一定要將呢首歌派台。」結果《一步一悔過》成為2020年度流行榜冠軍歌。之後Jay退場，AGA獨唱《Superman》，全場氣氛高漲。

昨晚Jay媽咪和親友在台下捧場，Jay說：「多謝媽咪專登喺加拿大飛返嚟，佢要隔離7日，就係為咗支持我，非常感激佢喺我低潮時，一句都無叫我放棄，無論我點都支持我，Love You Mom。」媽咪以心心手勢回應，然後Jay爆料，笑指爸爸前晚睇完騷後嗌攰，昨晚留家休息煲劇。

至於兩位親兄弟，Jay說：「哥哥喺加拿大讀書考試嚟唔到，但細佬就去咗旅行，拍拖都唔嚟呀！」他扮嬲，突然在觀眾席發現孖生細佬Tim的肖像紙牌，原來fans特別製作逗Jay開心，Jay笑說：「我今次唔嬲佢，但如果將來我有機會去更大嘅舞台，佢唔嚟我實鍊死佢！」台下觀眾起哄大叫「紅館」。

之後Jay唱出為紀念已故祖母而寫的新歌《給缺席的人唱首歌》，完騷後fans大叫encore不散場，Jay換了Tee與樂隊再次出場唱《我好想你》後，第2場演唱會圓滿結束。

（即時娛樂）