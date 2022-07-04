母親的乒乓球｜陳自瑤平實造型演暖心媽媽 讚「女兒」欣禧醒目 (15:06)

陳自瑤在劇中演貼地暖心媽媽，她大讚「女兒」欣禧記對白又快又醒目。（大會提供）

無綫劇《回歸光影頌》明晚（5日）播映第2個單元劇《母親的乒乓球》，由陳展鵬、陳自瑤（YoYo）、李欣禧、李爾晨及楊證樺等演出。

故事講述10歲的余卓穎（李欣禧飾）熱愛打乒乓球，並受到透過內地專才計劃來港的教練郭一（陳展鵬飾）賞識。表現卓越的卓穎因勝負欲過重，未能承受挫敗陷入低潮，加上與母親芷昕（陳自瑤飾）溝通不足漸生隔閡，一度意氣用事揚言放棄打乒乓球，母親及教練相繼產生矛盾，而最終芷昕憑堅毅不屈精神，感動了女兒，卓穎亦因感受到母親及教練的愛護，蛻變成更強大的運動員，是暖心感人小故事。

劇中為「博愛女一笑」挑戰打乒乓球的YoYo，現實生活中並不擅長乒乓球，故對同劇小演員欣禧既能應付演戲、又能打出好球大表佩服：「佢雖然第一次做戲，但出奇地做得好好，記對白好快﹑好醒目。」

YoYo又謂為演好貼心母親，不但多個場口淡妝上陣，她透露團隊在造型及人設上，亦花了不少心思：「造型係想做到好普通，似番一個住屋邨嘅單親媽媽，角色情緒亦冇乜大起伏，純粹係想溫情啲，希望可以畀到多啲真實感觀眾。」YoYo笑指是次是與展鵬相隔多年後再合作，可惜對方已沒印象：「佢竟然忘記我哋第一次合作，今次相隔咁多年再合作番，都幾有新鮮感。」

（即時娛樂）