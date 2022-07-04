孖吳君如到戲院謝票 Edan處男電影演出 獲「前夫」激讚 (16:22)

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）及吳君如合演的電影《闔家辣》，將於7月14日正式上映。導演鄭晉軒（Coba）昨晚（3日）聯同君如及Edan，去到又一城一間戲院的2場優先場謝票，當Edan及君如出現時，掀起熱烈氣氛。導演Coba同時宣布《闔家辣》由7月1日至3日，過去3天舉行限量92場的優先場，絕大部分場次全部爆滿，票房達115萬元佳績，成績鼓舞。

正忙於排練MIRROR紅館演唱會的Edan，在百忙中抽空陪君如現身謝票。昨晚Edan出現成為焦點，觀眾大讚他的演技，他說：「大家很幸運，可以欣賞到這齣電影，我還未有看過，我都很緊張，因為是我的處男作。這幾天大家看過後，對我說OK，為我增添一些安全感，我認為一句甚中肯，她們說『連我的前夫都說好看』，這樣應該是真的。」Edan及君如感謝觀眾在日前懸掛8號風球的惡劣天氣下，依然入場支持這齣電影。

導演Coba笑言，近日他也有訪問已看過優先場的觀眾，最坦白及說話中肯的「前夫」們都讚Edan今次演出好看，Edan笑問：「今次？我之前哪次演得不好看？今次是我們的心血，花了很多時間製作。」君如讚賞已經看過《闔家辣》的觀眾及粉絲沒有劇透，讓大家入場看得既開心又驚喜。

（即時娛樂）