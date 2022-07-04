袁和平破格執導溫情故事 元華林愷鈴演繹爺孫跨代隔閡 (17:13)

由7位香港殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手的電影《七人樂隊》，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事。

由袁和平（八爺）執導的《回歸》講述1997年，準備移民的孫女被交託給爺爺暫時照顧。爺孫代溝嚴重，隔代相處矛盾多多，但朝夕相處令血脈相連的他們深入了解，互相接受並嘗試對方的喜好，爺孫照顧彼此，終把隔閡打破。

八爺一改擅長的硬橋硬馬動作片風，轉以輕鬆幽默風格，拍攝溫情窩心爺孫情，令觀眾見識到八爺感性一面。對於今次的新嘗試，八爺謙虛表示自己仍在努力學習拍電影，盡量在作品中加入新想法，以新視覺觀察觀眾要求。

戲中演爺爺的元華，雖然在戲內角色古板老土，但現實中的元華，在片場比飾演孫女的林愷鈴（Ashley）更貪玩，不時拿起道具到處把玩，為片場帶來歡愉氣氛。身為大前輩的元華，主動與電影初哥Ashley聊天和對戲，戲裏戲外都視她為孫女。

拍攝經驗尚淺的Ashley坦言，要與八爺及元華2位大前輩合作，拍攝前感到大壓力，慶幸2位前輩平易近人，對她悉心指導，令她感安心。她還當元華是自己爺爺，因此能在戲中自然流露感情。

（即時娛樂）