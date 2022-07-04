獎門人｜黑色情侶裝現身 周嘉洛恨睇陳瀅性感打扮 (17:48)

《開心無敵獎門人》昨晚（3日）首集錄影，周嘉洛、陳瀅、連詩雅、張頴康及王灝兒（JW）等擔任嘉賓，並招待430位現場觀眾。

曾傳緋聞的陳瀅和嘉洛同以黑色衫情侶裝現身，他們表示事前無夾過，張頴康也是穿黑色。陳瀅當年拍攝《女人俱樂部》時玩過一次《獎門人》，她覺得最經典的遊戲是「辣辣壽司」，稱初入行拍喊戲時，就是靠吃wasabi練習。首次參與節目的嘉洛表示，最驚淋水環節，所以特別準備了拖鞋，以及帶多對襪替換。

談到新劇《寵愛Pet Pet》因監製陳耀全確診而停廠，有份參演該劇的嘉洛表示，知道監製身體不適，並正在休息，他說：「停廠不知關不關事，我諗可能想小心些和清潔一下，都是停兩日，明（今）天便開工。」曾確診的嘉洛表示不太擔心，但屈指一算，康復至今差不多3個月，不清楚有無抗體，所以都要小心。

陳瀅透露近日拍完新劇《美麗戰場》中的選美情節，問到可需穿泳裝？她說有很緊的運動衫，是小背心加短褲，跟泳裝沒太大分別，故拍攝時很大壓力，因她平時甚少穿得少布見人。問嘉洛可見過陳瀅性感一面？他笑言：「未有機會，有機會當然想，平時都是靠看她Ig。」

（即時娛樂）