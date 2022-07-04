未慣被叫「陳太」 連詩雅滿意陳家樂身形：佢係勤力寶寶 (17:57)

「準陳太」連詩雅（Shiga）昨晚錄影《開心無敵獎門人》，被稱呼做陳太的她笑指還未太習慣，因為還未正式是陳太，但仍多謝大家的祝福。

問到陳家樂是否返內地開工？Shiga表示未知，她稱不是不清楚對方工作安排，只是他們都很「信邪」，未正式落實都暫不公布，亦不會不捨得，因為疫情後都習慣，要工作也沒辦法，不過現在科技發達，見面也很方便。

談到家樂不停叫她增肥，Shiga甜笑說：「我都不知點解，其實他沒有叫增肥，只是他見我吃東西吃得很少，想我健康一些。（想儲肥生B？）不關事，因為我之前會用些不健康的方法減肥，身邊朋友都鬧我，擔心我營養不良，但女藝人上鏡很易肥，所以我想弗一點，但他會說面圓圓都幾好，這方面男人與女人永遠不會有共識。」

問到是否很滿意家樂身形時，Shiga毫不吝嗇地說：「嘩！他一直都很弗，我從來沒有質疑過，他對自己身形有要求，是勤力寶寶。」

張頴康太太麥雅緻帶同兒子張迅橋（小花生）捧場，小花生更勝出遊戲，曾志偉送禮物時，問他有多少家庭成員，他口快快說：「有一個爸爸，兩個媽媽。」笑爆全場。

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（即時娛樂）