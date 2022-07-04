拉闊及生力軍音樂會9月回歸 MIRROR張繼聰方力申出戰籃球賽 (19:55)

《903 AllStar籃球賽》在9月3日打頭陣。（大會提供）

姜濤、呂爵安、馮允謙和方力申等，將於9月在籃球場上一較球技。（資料圖片）

商台《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜x盧瀚霆》及《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，早前因疫情關係而延期，今天宣布2場音樂會將於9月回歸；相隔多年的《903 AllStar籃球賽》亦將在同月再度舉行。

3項活動同樣假亞洲國際博覽館Arena舉行，《籃球賽》在9月3日打頭陣，屆時一眾903 DJ、甲一球星及多位歌手將熱血對戰，參與歌手包括：MIRROR、陳毅燊（ANSONBEAN）、Dear Jane成員黃天翱（Tim）及伍漢邦（Jackal）、ERROR、湯令山（Gareth.T）、方力申、林奕匡、陳柏宇、陳健安、張敬軒、張蔓姿、張繼聰、馮允謙及黄妍，眾人將於一夜決戰中大展球技。

《拉闊音樂會》於9月6日舉行，女神鄭欣宜與男神MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）合作，擦出新火花。《生力軍音樂會》則在9月9日舉行，屆時一眾樂壇新星將破天荒合作，包括ANSONBEAN、before the night ends、ERROR成員郭嘉駿（193）及梁業（Fatboy）、張進翹（Manson）、MC $oHo & KidNey、張天賦（MC）、MIRROR成員楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）、力臻、李妍、炎明熹、姚焯菲、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。

（即時娛樂）