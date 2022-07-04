一線搜查｜林希靈挑戰廠內做主持 宋熙年：不算對撼《東張西望》 (22:15)

宋熙年、林希靈及黃愷怡3位無綫《東張西望》前主播，過檔香港開電視主持全新資訊節目《一線搜查》，今天（4日）她們在有線電視大樓出席開鏡拜神活動。

宋熙年表示自離開《東張》至今，已兩年多沒主持這類資訊節目，所以都有壓力。她在節目內除了主力坐廠外，若遇到適合的話題也有機會出外景採訪，並笑言不怕蛇蟲鼠蟻，「做了媽媽後已什麼都不怕，因要為孩子樹立榜樣，什麼事都要勇敢面對，所以不怕，來吧」。問到是否被酬勞打動？宋熙年哈哈大笑說：「我都做了一段長時間，（比無綫）多少少都是正常的，開心價；而且這裏的時間很彈性，8月底我還可以全家一齊去澳洲旅行。」對於被指與《東張》打對台，宋熙年直言有想過此問題，「但其實是開心事，有更多不同電視台的良性競爭才會百花齊放，同業又可周圍試不同的東西，變相可以令節目質素更加好。而且我們是晚上8時播映，不算對撼，亦希望觀眾不要比較，兩邊都看」。

林希靈稱以前在《東張》主力以第一身去採訪，今次則主要做廠，對她來說是新挑戰。笑問是否由「東張女神」變「一線女神」？她笑說：「希望可以，多謝大家支持。」她亦希望透過新節目能幫助社會上有需要的人。對於外界將《一線》和《東張》比較？林希靈認為有比較不一定是壞事，她希望兩邊同事都好，有比較即是多人看有討論。

（即時娛樂）