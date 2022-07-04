黑金風暴｜許靖韻首次拍劇試過頻NG 李璨琛過來人身分安慰 (22:50)

許靖韻首度拍劇，在香港開電視播映的劇集《黑金風暴》跟李璨琛飾演夫妻，這亦是兩人第一次合作。許靖韻自爆未開工前，她被李璨琛過往在電影中的角色影響，所以很怕對方，擔心大家相處不來，亦擔心不熟悉劇集運作而影響進度；直至跟李璨琛正式合作後，發覺對方跟她想像的完全相反，「他很好人，有個鏡頭我NG多次，他反過來安慰我，叫我不用緊張，慢慢來」。李璨琛說自己也做過新人，明白愈緊張就愈做不來。

劇中許靖韻無意中看到李璨琛的手機短訊，誤以為丈夫出軌；現實生活中，她坦言試過這種情形，「當然傷心，這是天意，不過是很久以前的事了，我從不check男友手機，免得自己不開心」。李璨琛亦表示不會check太太手機，笑問是否現在只有囡囡元元check他的手機？李璨琛說：「她現在心中只有張天斌（MC）！」

談到4歲的元元密密拍廣告，是否夠自己交學費？李璨琛沒回答，只表示囡囡去拍廣告，他就充當司機，還揶揄自己叫「司機阿琛」。許靖韻稱羨慕李璨琛有個可愛女兒，自爆也是元元的粉絲，但她未有結婚生小朋友計劃，覺得玩朋友的BB已足夠，沒那麼大責任。李璨琛指自己以前的想法跟許靖韻一樣，但原來玩別人的小孩跟自己的，感受完全不同，有小孩會開心很多。

許靖韻credit

Makeup：Sakura Chow

Hair：Veron Chan@Saloon-Festival Walk

Wardrobe：@i.t_too #STYLENANDA

（即時娛樂）