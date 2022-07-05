我的驕傲｜唐詩詠穿「肥仔衫」顯老態 何遠東親自編排「熊貓舞」 (13:14)

何遠東在鏡頭前笑笑口勁輕鬆，但拍攝時天氣炎熱，熱到有苦自己知。（大會提供）

由何遠東﹑唐詩詠和陳山聰合演的單元劇《我的驕傲》明晚播出。（大會提供）

無綫劇集《回歸光影頌》明晚（6日）播出第3個單元劇《我的驕傲》，由陳山聰、唐詩詠、劉穎鏇、朱敏瀚、劉丹及何遠東等合演。

單元以「子承父志」為主題，除講述葉家樑（朱敏瀚飾）如何代替父親葉國棟（陳山聰飾）完成牽掛了25年的心願外，整套劇更恍如「精華版時光機」，在短短1小時帶領觀眾，歷盡回歸後香港25年間種種變化及困難，包括金融風暴、沙士等。

談到要在1小時內演盡一個女性在25年間的身心變化，詩詠坦言是很大挑戰，並笑言演年輕反而較容易，她說：「因為我本身都有啲低能！」

談及中年造型，詩詠表示由於現今大部分女性均保養得宜，故只能集中在身體方面，詩詠笑言：「個造型我係有份諗嘅，我同監製研究話不如試下肥啲，佢哋就做咗肥仔衫畀我，但原來真係好熱好熱！拍嘅時候係夏天，又因為要遮住件肥仔衫，所以我啲衫相對要好冬天。好彩出咗嚟大家都覺得好有Feel，仲係咁爭住同我影相。」在劇照中，「上了年紀」的詩詠不但虎背熊腰，更有胃腩及肚腩仔。

劇中飾演旅行社職員的何遠東，劇情講述為了吸客，東東與倪嘉雯及李紹堅飾演的旅行社職員，合力大跳熊貓舞，造型、動作可愛之餘，更帶動了整套劇的開心氣氛。東東受訪時表示，雖然他在鏡頭前笑笑口勁輕鬆，但拍攝時天氣炎熱，有苦自己知，要靠工作人員借出風扇仔幫助散熱。

（即時娛樂）