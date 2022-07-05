童時愛上你｜陳展鵬曬喜劇細胞 區明妙第9次扮年輕版 童顏靚樣吸粉絲 (13:28)

由高海寧﹑張振朗﹑糖妹（黃山怡）和陳展鵬等合演的《童時愛上你》，昨晚（4日）播出第6集。

Charlie（陳展鵬飾）為了單戀的雷紫彤Amanda（高海寧飾），上演搞笑的爭風呷醋戲碼，Charlie不爽Ding哥（張振朗飾）沒有保護好彤彤導致其失蹤，彤彤又處處維護Ding哥，Charlie一時火遮眼怒打Ding哥；Ding哥為了不讓彤彤擔心，裝作指只是切磋武藝，但轉頭即趁彤彤不在時玩「報仇」，打到Charlie流鼻血。

展鵬對上一次演喜劇，已是2014年的《單戀雙城》，相隔8年再發放笑彈，依然「功力十足」！這場「鼻血」戲展鵬不但被振朗「兜拳窩面」時七情上面，更塞紙巾入鼻哥止血。

劇中一班新生代演員表現亦亮眼，包括飾演年輕版雷碧倩﹑現年21歲的區明妙，及飾演童年版彤彤的林靖文。其中一幕區明妙安撫被行雷嚇親的靖文一幕，溫情十足。區明妙已是第9次飾演「年輕版」，之前的「年輕版」分別是《一屋老友記》滕麗名、《福爾摩師奶》陳瀅、《她她她的少女時代》田蕊妮及《愛上我的衰神》陳嘉慧等，名副其實「年輕版專業戶」。

（即時娛樂）