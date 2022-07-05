林二汶撰文向師尊及家人致歉 嘗試國樂卻被欺凌：以後還有誰敢愛國？ (15:12)

林二汶在7月1日當天推出新歌《中華‧頌》後，惹起不少風波，有忠實粉絲撰7千字長文控訴二汶，當中提到她近年信奉道教，並跟隨一位師父，粉絲和網民也質疑她誤信「邪教」。二汶曾表示自己是玄武財神弟子，道號「玄晞」，而位於深水埗的「玄武財神殿」即被網民揭露這位師尊曬名牌手袋。

今午（5日）二汶在社交網撰長文向師尊道歉：「首先，想跟玄武道場說聲對不起，讓師尊、師父與各位弟子被翻出來，受批判，師尊和師父被侮辱至此，打擾到各位私人而且平靜的生活，也是因我而起。我想在這裡鄭重跟師尊、師父和各位同門說聲對不起，你們沒有必要為我承受這些。多謝你們只點頭說一聲『沒事』，不多問，默默支持，這種諒解如家人。謝謝你們，也再次為你們帶來這些不便，衷心說聲對不起。」

同時二汶也向父母及哥哥林一峰說對不起：「你們沒有問我，沒有抱怨，只是默默在這裡。我知道你們的心沒有不難過，尤其爸爸媽媽。沒有一對父母眼巴巴看著自己的子女被人如此侮辱而不心痛，沉著氣，也傷了元氣，因為我而打擾你們的平安，是我不孝。對不起。

謝謝各位關心我的朋友，擔心我誤信邪教，擔心我誤入岐途，大家用各式各樣的方式找我或者找我身邊的人捎來訊息，心領了。讓你們擔心，也對不起。」

二汶表示認識師父之後，通過談話，師父了解了她以前犯的一切過錯：「他說：『什麼是名，什麼是利，什麼是愛，什麼是情。我們在這情、愛、名、利中，誰也會犯上錯誤。年少輕狂，誰都會追嘗試逐這些四色五音的東西。』當時的我，低頭語結。

然後師父說：『我亦犯過跟你一樣的錯，這些心結一直解不開，所以當時的我請教師尊。師尊是這樣教誨我的：『如果一個人沒有犯過錯，沒有經歷過，那，他或她，怎麼樣去理解當事人的苦，當事人的痛，他們的悲，他們的哀？只有經歷過了，才能懂現在他們的苦在那，痛在那，傷在那...一切感同身受。這樣，你才有智慧去幫助她們，帶他們走出痛苦的陰影，這也是入世修行的一種。』」

二汶又謂這半年多的網絡欺凌裏面，如槍林彈雨，張開眼睛看到的就是刀光劍影，而最大的痛也莫過於阿妹（盧凱彤）部分，她寫道：「痛，不是因為我，也因此懷疑我們之間的感情，痛是因為，原來分別心，可以這樣傷人。

我和她之間，我們才知道。那種失去是什麼，也只有我才知道。因為就算你是誰，你也沒有辦法是我，你沒有我們的時間，沒有我們的過程，你不知道那種愛是何種牽繫，也不知道我們之間對彼此是何種尊重，我們不一樣，但我們從不對立。『我寧願死的是你』﹑『為什麼死的不是你？』我告訴你，當你這樣說，你不知道，那一刻失去她，我也覺得緊隨其後也沒關係。大家也說我沒有哭，很擔心，或者也有人覺得我很堅強，但你們不明白，這種痛不是大哭一場的事。這樣別離，眼淚太膚淺。不過，我寧願你們不明白。」

然後二汶又談到自己說喜歡中國文化，在創作上想嘗試國樂：「我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？提起愛國，我們也會極思甚恐。

愛一個地方，不是因為她好或不好，什麼地方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗試？做好自己，好的就繼續好，不好的地方也會進步。我不過是一個很小的角色，繼續努力做好我該做的事，就是我能力範圍可以做到的最好了。做人，不固步自封繼續向前走，不就是這樣嗎？」

（即時娛樂）