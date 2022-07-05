張寶兒王虹茵嗜辣被封「辣妹」 楊尚友炮製巨型「邪惡水煮肉眼」 (16:01)

J2節目《呢鋪開乜︰開火》由張寶兒（Bowie）、王虹茵（Sharlene）、施焯日（Arthur）、林沚羿（Venus）及「星級邪惡大廚」楊尚友（Christian）擔任主持。

昨晚（4日）播出第3集，主題為「辣到飛天」，繼上兩集炮製出「極惡芝士脆邊大阪燒」及「巨型爆汁雙層芝士PIZZA批」後，向來有「廚壇魔術師」之稱的Christian再獻新猷，炮製出可能是電視史上最巨型的「邪惡水煮肉眼」，更動用了1kg爆多肥膏的巨型肉眼，Christian說：「喺扒嘅世界，肉眼對我嚟講係最邪惡，因為脂肪最多。」

炮製「邪惡水煮肉眼」其實不難，先用小火將香料炒香，之後煎香肉眼表面，Christian的貼士是用繩綁住或以竹籤穿起肉眼以防散開。之後就是最邪惡部分，Christian喪倒成支油落煲浸熟肉眼，隔住個mon都感受到卡路里爆表。

為配合「辣到飛天」主題，眾人還挑戰了辣到爆的韓式炒年糕、冬蔭功湯及大辣墨丸魚腐米線，原來Bowie、Sharlene、Venus都是「辣妹」，反觀Arthur食完辣後要狂灌牛奶解辣。

（即時娛樂）