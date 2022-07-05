悼念倪匡羅啟銳 香港開電視重播《衛斯理藍血人》《秋天的童話》 (17:05)

香港開電視將重播《衛斯理藍血人》及《秋天的童話》，悼念已故倪匡及羅啟銳。（網上圖片）

著名作家倪匡及名導羅啟銳近日相繼離世，可謂影視文化界重大損失。2人在業界地位舉足輕重，為業界作出極大貢獻。為悼念2位影視文化泰斗，香港開電視安排於周六（9日）深夜12時30分播映《永遠懷念倪匡：衛斯理藍血人》，以及周日（10日）晚上9時播映《永遠懷念羅啟銳：秋天的童話》。

倪匡被喻為「香港四大才子」之一，他分別獲頒第31屆香港電影金像獎「終身成就獎（2012年）」及香港電影編劇家協會頒發編劇會銀禧榮譽大獎（2018年）。

周六晚播出的《衛斯理藍血人》改編自其小說《衛斯理系列：藍血人》，電影由劉偉強執導、王晶監製，並由劉德華、關之琳及舒淇主演，劉德華在電影中演活了倪匡筆下衛斯理一角，為小說迷及影迷津津樂道。

著名導演和編劇羅啟銳製作多部膾炙人口經典電影，周日晚播出的經典愛情電影《秋天的童話》，由羅啟銳親自編劇，以及由其女友張婉婷執導，並由周潤發、鍾楚紅主演。電影奪得第7屆香港電影金像獎最佳電影、最佳攝影、最佳編劇3項大獎，同時獲香港電影金像獎協會頒發「最佳華語片一百部」的殊榮，周潤發更憑此電影，登上第24屆金馬獎影帝寶座。

（即時娛樂）