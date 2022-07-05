馮允謙喜獲陳凱詠獻「第一次」 Marf睇騷勁投入又唱又跳 (17:59)

馮允謙（Jay）昨晚（4日）於Star Hall舉行第3場「Have a JAY Time 2022演唱會」，導演莊文強、陳柏宇、李幸倪（Gin Lee）、RubberBand主音6號與太太Tim Lui、電影《媽媽的神奇小子》男主角梁仲恆、少爺占、蔡浩然、ERROR隊長肥仔（梁業），以及女子組合COLLAR隊長Gao（沈貞巧）、芯駖（李芯駖）、Winka（陳泳伽）、Candy（王家晴）和Marf（邱彥筒）等捧場，其中Marf是Jay的忠粉，她全場落力揮動燈棒，又唱又跳，非常投入。

昨晚表演嘉賓是陳凱詠（Jace），二人手拖手合唱由Jay為她作曲的《Long D》，他讚Jace人靚聲甜，又佩服她除了是歌手和DJ，還參演舞台劇，非常忙碌。Jace說：「係好忙，但知道你請我做嘉賓，我一定一定要嚟，今次係我第一次做演唱會嘉賓。」Jay說：「你嘅第一次就畀咗我？」全場笑聲。

Jay感謝專程從加拿大回港的媽咪，每晚到場支持後回家煲羅漢果水給他。至於爸爸，Jay笑說：「爸爸嬲咗我，佢嬲我爆佢睇完第一場騷太攰，噚晚寧願喺屋企煲劇，所以今晚都唔嚟啦！其實爸爸好惜我，每晚完騷返屋企，佢都會煮嘢畀我食。」

昨晚觀眾超級熱情，首次encore部分Jay唱了《尋找白金漢》、新歌《給缺席的人唱首歌》和《山旮旯》後，Jay與樂手們退場。觀眾大叫encore，Jay第2和第3度出場，先後演唱《我好想你》和《聲音導航》，觀眾仍不肯散場，於是Jay第4度encore，觀眾一湧上前，重重包圍舞台四周，非常墟冚。Jay與樂手再度出場，他見到觀眾反應熱烈，激動地說：「我未試過第4次encore，你哋真係好犀利，我想影張大合照留念。」然後全場大合唱英文歌《Preciously Mine》，離場時他一邊飛吻一邊講多謝。

（即時娛樂）