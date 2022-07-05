連詩雅穿短裙被強風吹起險失手 漏口風爆跟陳家樂同居 (18:40)

連詩雅（Shiga）和張達倫等今天（5日）到尖沙嘴出席恐龍主題活動。身穿短裙的Shiga大騷長腿，但由於現場相當大風，裙尾被吹起，令她顧得上時又顧不得下，十分狼狽，故她尷尬的說：「好彩我有穿打底褲。」

Shiga接受陳家樂求婚後，活動一個接一個，相當好兆頭。她笑說只是巧合，因部分工作是之前疫情延期，雖然疫情未完全過去，但感覺到生活上已開始接近正常模式。

問到她與陳家樂的拍拖生活，是否也回復正常？Shiga漏口風自爆2人同居，她說：「他最近忙到連兩人相處時間都無，他凌晨拍劇，我就睡覺，他回家睡覺就到我返工，好似有時差一樣，但OK，我們會靠WhatsApp聯繫。」Shiga表示雙方家長仍未見面，要待家樂完成內地工作回港再約。

張達倫帶同4歲半兒子出席，笑指兒子喜歡恐龍，所以開心到癲。暑假將至，張達倫已為好動的兒子安排活動，包括游水和欖球，他說：「兒子反而不喜歡踢波，激死我，不過小朋友應該多活動，之前陪他在家網課，真的差點脫離父子關係，但我和太太都做不到怪獸家長，盡可能將玩和功課取得平衡點。」

（即時娛樂）