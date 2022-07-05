何珮瑜剃眉剪短髮跟影帝鬥戲 爆劉青雲拍戲現場唔玩手機 (19:31)

何珮瑜（Jeana）向來女人味十足，她在電影《神探大戰》中的造型破格，不但將長髮剪短，還要把眉毛剃掉，Jeana為此考慮半天，最終因為想跟韋家輝和劉青雲這個組合合作便答應演出，但剷青時她邊剪邊喊。她說：「剷青連我的自信都剷埋，足足自卑了2年。」

今次是Jeana首次和青雲合作，她表示佩服對方對演戲的熱忱及投入程度，拍攝3個月，在現場未見過青雲玩手提電話，「都市人都機不離手，但我未見過他部手機。他為了演好一場戲，可以5小時坐着沉思，很專業、很專注。有場戲，我想了2個演繹方法，走去問青雲哪個較好，他竟說應該想10個或20個演繹方法，多想幾個版本，看到時導演喜歡哪個，哪個最能配合現場氣氛。我呆了，我那有他那麼厲害？可以想出多個版本，難怪青雲成功，我從青雲身上學懂很多東西」。

問到她有否受青雲感染，在現場也不看手機？Jeana笑笑口說：「我都只不過是凡人。」她又指青雲具感染力，有場戲講述青雲隨後追着她，聽到青雲的聲音，已牽動她的情緒哭了出來。

Jeana跟導演翁子光分手後，已有5年沒拍拖。她指自己現在不恨拍拖，而是想結婚、生小朋友，雖然事業、生活和朋友都平衡得很好，不停工作亦很滿足，但心靈上也需要寄託，「真命天子在哪裏出現便去哪裏，可惜還未遇到理想中的靈魂伴侶，很難找！擇偶條件最重要是心地善良，事業和金錢並不重要，最好跟我一樣是佛教徒和茹素」。

（即時娛樂）