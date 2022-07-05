胡定欣讚金牌媒人Bob靚仔 黎諾懿懷疑自己有語言障礙 (19:41)

黎諾懿（左圖）笑指自己普通話依然很爛，懷疑有語言障礙；胡定欣的擇偶條件是要顧家及穩重。（鍾偉茵攝）

無綫電視與紫荊文化集團戰略合作協議簽約儀式，今天（5日）於尖沙嘴舉行。無綫電視主席許濤和總經理（節目內容營運）曾志偉，率領一眾當家小生花旦，包括胡定欣、馬國明、林夏薇及黎諾懿等出席。

志偉透露雙方合作主要在劇集、綜藝、紀錄片及大型節目上，但由於無綫下半年忙辦港姐及台慶等大型活動，故最快明年才可啟動合作方案，暫時會以劇集和綜藝行先。今年無綫藝訓班亦開始招收內地新人，暫時會以網課形式上堂，亦不排除會在內地找地方開課。談到姚焯菲父親入稟高等法院一事，志偉稱由於已進入司法程序，故不作回應。

黎諾懿笑指自己在內地有很大發展空間，因應該沒有演員的普通話像他說得那麼爛，但仍不斷講，他說：「我兒子現在普通話都比我好，其實我一路都有改進，只是進步得比較慢，我懷疑自己有點語言障礙。」

定欣笑指沒有黎諾懿的膽量，早前她接受內地平台45分鐘的普通話訪問，感到很累，所以還要熟練。林盛斌（Bob）早前表示會為定欣物色筍盤，笑指叫對方介紹一個會說普通話的男士給她便可？定欣覺得這個方法可能最快。黎諾懿則驚訝說：「定欣怎麼會需要別人介紹？」

定欣表示Bob比她更着緊，但她跟對方說感情事不能亂來，「我叫他不要太急，否則物極必反；不過傳媒報道後，他每天都有關心我，很有我心，如果有適合，都可以出來見面」。問到擇偶條件？定欣表示最好似Bob顧家、事業成功的穩重型，外形似他也可以，她笑言：「這個各花入各眼，他絕對是靚仔。」

（即時娛樂）