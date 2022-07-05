周慧敏帖文有意思 「蒙C寵召」出自倪匡衛斯理系列小說 (21:40)

著名作家倪匡離世，媳婦周慧敏在社交平台交代他的死訊及後事安排，「我們敬愛的父親倪匡先生於2022年7月3日蒙C寵召，在香港防癌會賽馬會癌症康復中心安詳離世，子女媳婦陪伴在側，享壽90歲。遵奉遺訓不設儀式不發訃聞，一切從簡。遺體已於7月5日移往歌連臣角火葬場火化」。文中提到「蒙C寵召」，不少人以為是周慧敏手文之誤，但原來「C」字是出自倪匡《衛斯理系列》中的小說《頭髮》。

倪匡在《頭髮》寫的序中說到：「『頭髮』的題材極其獨特，其中Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ代表了什麼，明眼人自然一看就知道。在寫這個故事的時候，對各種宗教，連粗淺的認識都沒有，一切只憑想像。大半年前，突然悟到了基督教的道理，自然看法大不相同……」書中內容也提到衛斯理得悉外星遣走一批被剝奪智力和頭髮功能的罪人到地球，這些人是由實驗室無性生殖產生的複製人，並派Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四人到地球，創立了地球的四大宗教，主張相信他們就能得救。雖然他未有明言Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ代表什麼，但C的角色原形是耶穌，其餘分別是指穆罕默德、佛祖釋迦牟尼及老子李耳。

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（即時娛樂）