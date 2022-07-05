港姐2022｜「爆炸頭」徐麟大變髮 張光怡避談家底富裕 (23:00)

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗今天（5日）首晤傳媒，佳麗們經改造後登場，其中面試時以「爆炸頭」令人留下印象的（1）徐麟，現已變成復古頭，她說自己不會因「變髮」而不開心，亦覺得新髮型很適合她。徐麟希望大家關注其髮型以外的一面，自信與博士學歷是她優勝之處，同時亦要學好廣東話。

擁有高學歷的還有（4）許子萱和（15）張光怡，前者更同時獲得劍橋和牛津兩所學府MBA課程錄取通知書。許子萱表示會先選擇追尋夢想參選港姐，如果得獎會考慮延後修讀課程。她視麥明詩為學習對象，會否挑戰這位師姐？她說：「希望可偷師，青出於藍。」張光怡被爆家底富裕，她避而不談，只說最緊要做好自己，各方面盡力爭取最好表現，家人也支持她暫時放下醫生資格的決定，「適逢港姐50周年，人生得一次機會」。

（17）張靜婷、（20）梁家琪分別有「星級提名人」王賢誌及郭秀雲，張靜婷表示跟王賢誌是好朋友，對方叫她最重要笑多些；她又回應被網民質疑整容，她強調自己純天然，歡迎大家檢驗。梁家琪則表示郭秀雲叫她享受每一刻，做回自己便可，她喜歡自己有一對會笑的眼睛。

（即時娛樂）