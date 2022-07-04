港姐2022｜日本外景計劃告吹 林鈺洧用回真名出戰 梁超怡唔覺身形輸蝕 (23:30)

《2022香港小姐競選》20位候選佳麗今天（5日）於尖東一間酒店內首晤傳媒，並即場進行編號抽籤，其中（8）林鈺洧（前名林卓錡）、（13）邢慧敏及（14）梁超怡被視為大熱門。林鈺洧用回真名出戰，擁1.76米身高的她是佳麗中最高，但亦是最重磅，她說會繼續努力收身，現已比首次面試時輕了4公斤，目標再多減4公斤。她表示不想正在內地工作的爸爸林俊賢擔心及增添壓力，無告知入圍喜訊，但爸爸有看直播會知道。邢慧敏坦言信心一定有，但發現佳麗學歷很高，有不少勁敵，自覺身高和有幕前經驗是優勢。

身形嬌小的梁超怡不覺得輸蝕，自言有很多方面很優秀，例如性格和笑容。問到可覺得自己似孫藝珍？她笑言：「笑容有點似，之前也有朋友這樣說過。」梁超怡的社交平台有不少泳裝相，她坦言非常喜歡陽光與海灘及旅行，對自己身材也有信心，但仍要努力keep fit和配合清淡飲食，練出肌肉線條，「所有人都是勁敵，包括自己」。

席間，大會宣布今屆港姐準決賽及決賽分別於9月4日和9月25日舉行，決賽更會重返紅館，不過原定到日本拍攝外景的計劃則告吹。港姐統籌經理何小慧表示曾聯絡日本領事館和旅行團，但存在太多未知因素，故最終決定取消，現改為留港以類似Staycation形式進行，但詳情有待公布。

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（即時娛樂）