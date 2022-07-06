馮允謙尾場個唱 獲張敬軒贈珍貴名表 寄語把握當下時間 (12:02)

馮允謙（Jay）一連四場於九展舉行的處男騷《Have a JAY Time 2022演唱會》，昨晚（5日）圓滿結束，MIRROR成員柳應廷（Jer）、王灝兒 （JW）、許廷鏗、組合C AllStar的陳健安及梁釗峰等捧場，張敬軒擔任尾場嘉賓，Jay獲對方送贈珍藏名表，令Jay相當感動，並數度向軒仔送抱，完騷後粉絲同樣不肯離場，Jay為回饋粉絲支持，破紀錄5度encore。

Jay與軒仔合唱《愛斯基摩人之吻》，軒仔笑言在自己的演唱會，收到Jay親手畫的門票，但卻被拒入場，回想與Jay已相識逾10年，大讚Jay又Sweet又有Heart，更為Jay送上驚喜禮物，軒仔說：「不知幾時開始演唱會要送禮物，作為前輩應該送什麼呢？見他穿得幾暴露，有想過送花膠、海參、鮑魚給他補身，但我都冇嘢食，決定在夾萬中拿出2008年首次踏足紅館，用歌酬送給自己人生中最珍貴的禮物。」

軒仔即除下絕版名表為Jay戴上，並寄語Jay：「我好希望藉住這隻表，讓你知道這一行很現實，長江後浪推前浪，我們唯一可以做的，就是把握好當下的時間，要珍惜時間把握機會，我在紅館見你。」

Jay表示也準備了禮物送給軒仔，軒仔著他封「老毛」（利市）就可以，但Jay卻聽不明，被軒仔笑指是「廣東話黑洞」，見Jay拿出「啷啷」作回禮，軒仔不禁反問：「依家我冇啷啷咩？」全場爆笑。

（即時娛樂）