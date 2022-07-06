馮允謙尾場個唱5度Encore變喊包 稱公司入紙申請紅館開騷 (12:16)

馮允謙（Jay）昨晚（6日）在九展Star Hall舉行尾場演唱會，完騷後粉絲同樣不肯離場，Jay為回饋粉絲支持，破紀錄5度Encore。

Jay於獻唱歌曲《不羈的風》時，咪高峰一度失靈，不過他仍表現淡定，換咪後還笑稱證明沒有咪嘴；Encore時唱出送給已故嫲嫲的歌《給缺席的人唱首歌》，終忍不住感觸流下男兒淚，唱畢還向粉絲道歉：「我喊得好肉酸，sorry！」

Jay完騷受訪時表示，沒想過公司邀得軒仔任嘉賓，很驚訝對方送上貴重名表，他說：「軒仔真的好惜我，一直好似大哥哥般照顧我，不知道如何報答他，我應該也會將這隻表放入夾萬，上紅館一定戴！公司已幫我入紙申請，希望很快有結果。」

對於尾場忍不住失守流淚，Jay說：「控制不到情緒，我真的很想嫲嫲來看我開騷，10年前我剛回港追夢，她就受傷入了老人院，我覺得對不起嫲嫲，花了多年時間成績又不好，忽略了陪嫲嫲的時間，我覺得好內疚。」他表示女友雖然未能回港到場支持，但不敢嬲女友，反而弟弟因去旅行不來支持，他直言「堅嬲」。

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（即時娛樂）