193自認形象「黐線」 稱兒時偶像為陳冠希 被媚姨「金句」嚇親 (13:53)

ViuTV節目《Auntie妳好》今晚（6日）播出的一集，邀得193（郭嘉駿）@ERROR擔任嘉賓，與主持討論藝人形象的話題。

193笑言自己形象是「黐線」和被經理人放養的藝人，可以無拘無束地做回真實自己。他指兒時偶像是陳冠希（Edison），覺得對方緊貼潮流和勇於表達自己。193亦開玩笑稱另一個原因，是因為陳冠希影相好叻，在旁的媚姨聞言笑指：「個個都知佢識影相，佢鍾意影某個部位呀嘛。」嚇到193和吳保錡直呼：「唔好成日亂咁講嘢。」193笑稱媚姨敢言的程度，簡直「黐線過自己」。

193指現時偶像是古天樂，因為欣賞對方用行動去支持後輩，他感激ERROR初出道時，對方亦曾幫忙提攜他們。

ERROR經常為求節目效果，而做出不同大膽舉動，令觀眾印象深刻。193指ERROR能有現在的人氣，全因是做節目為求觀眾開心，他說：「好多藝人都係做咗好多唔想做嘅嘢，先可以做到最後想做嘅事情。我哋都做咗好多唔想做嘅嘢，先令到有人識，咁可能你唔想做嘅嘢，先係人哋想睇。」193坦言ERROR的社會責任，是想帶開心給觀眾，希望大家每天觀看節目的1小時內，都可以輕鬆快樂。

（即時娛樂）