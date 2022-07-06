頌缽師朱朱靠共鳴 撫平心靈創傷 朱爸爸︰做乜揸兜搵食？ (14:06)

J2節目《喂喂喂 你話你係邊個邊個》昨晚（5日）播出一集，主人翁為朱朱，既是頌缽療癒師又是瑜伽師，她表示兩者其實是二而一，相輔相成。在老人家眼中，穩定的工作能安心立命。偏偏有日朱朱帶了個「缽」回家，被朱爸爸笑問「阿女你依家做乜，要揸兜搵食？」

頌缽療癒師朱朱表示爸爸對自己的工作，一直有疑惑和擔憂，加上自己很多同學去了當老師，老人家就會有「教書幾好吖，點解你唔做？」的疑惑。朱朱說︰「每次話要閂幾日電話，因為要上山修行，或者要做斷食嘅時候，阿爸都會問『你做乜走去做尼姑，做乜走去做個唔食嘢嘅尼姑』？」

朱朱表示堅持頌缽的工作，原因是見到頌缽的「好」，她說︰「頌缽在生活上同工作上都陪伴住我，身心靈都發揮好大功能。呢幾年香港環境因為經濟同疫情，好多人都唔開心、壓抑，想幫佢哋放鬆，頌缽會係一條解鎖嘅匙。」

自尼泊爾學成歸來，朱朱一直替人用頌缽療癒身體及心靈的創傷，她說︰「呢個世界係鬥大，邊個大邊個話事。世間一切都是聲音，都有自己頻率。人同頌缽比，頌缽頻率大好多，當放喺身體附近，或者直接放喺身體上面去敲嘅時候，身體會受佢影響，而作調整。」靠的是強聲振動頻率產生共鳴，啟動人體自癒力。同時共鳴又會牽引出儲存在身體內的情緒，透過缽聲作出修補及撫平。

講到同父母的關係，朱朱表示以前努力表現自己，免他們擔心，她說︰「後來發覺無論你做得幾好，佢哋都會擔心。近年都擺低佢哋對我嘅愛同擔憂，我先至可以行得更輕鬆。」父母太多愛變成溺愛，沒有空間，期望會變成綑綁，所以朱朱要特別多謝朱爸爸︰「佢有期望嘅，不過唔出聲。係佢嘅愛入面，畀力量同支持你，等我去做自己。就算我真係揸『兜』搵食，佢都唔會講啲乜嘢。」

（即時娛樂）