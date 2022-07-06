奇洛李維斯耐心對粉絲 電視監製讚「大好人」 網民：國寶 (18:25)

《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves）向來生活貼地，不但會在地鐵見到他的蹤影，就算滯留機場也會跟乘客「共同進退」；據報他上周去完英國拍世界一級方程式比賽後返回美國，電視監製Andrew Kimmel透過社交媒體披露他目擊的奇洛善行。

Andrew Kimmel表示跟奇洛李維斯乘搭同一航班從倫敦飛抵紐約，抵達後乘客正等待行李，一名男孩趁機走向奇洛並索取簽名，還問了連串問題，包括「你為什麼去倫敦」、「住紐約嗎」、「在紐約會待多久」、「在紐約幹什麼」、「看什麼百老匯劇」、「住紐約哪裏」等；根據Andrew描述，奇洛絲毫沒不耐煩，還詳細回答男孩的提問。當男孩再想不出問題，奇洛反問他到歐洲看了什麽展覽及最喜歡哪裏。Andrew忍不住讚嘆，「這人實在太好了」，他稱經過長途飛行，應該都很累，但奇洛面對粉絲卻沒展現絲毫不耐煩。Andrew表示把目睹經過寫出來，除了真的覺得奇洛很優秀外，也認為他這種小小舉動，可以給很多人的生活帶來不同，稱「我們需要更多奇洛李維斯！」

在社交網不少人轉發Andrew Kimmel的帖文及照片，有網民更搞笑稱奇洛李維斯實屬「國寶」。

（即時娛樂）